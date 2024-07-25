港女来新当幼教 盗刷信用卡坐牢

在加拿大因涉欺骗案被通缉，香港籍女子跑来新加坡当幼教老师，结果在本地偷了好几人的信用卡后盗刷1万5000元，用于住酒店、买美容配套、上餐馆等消费，星期三（7月24日）被判坐牢两年。

被告是27岁的香港籍女子许妍妍，她面对17项控状，控方以其中四项欺骗以及一项偷窃罪名提控她，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告在去年11月至今年2月间，取得好几名朋友或陌生人的信用卡资料后，盗刷他们的信用卡。

去年11月，被告于网上结识一名女性朋友，并一起住酒店。她乘对方不注意时，用手机拍下对方信用卡资料。

两天后，被告盗刷对方的信用卡，花了超过2300元订酒店套房。朋友不知被告所为，在发现信用卡被盗刷后，换了一张新的信用卡。结果，被告在去年12月又借故去朋友家住，然后乘对方洗澡时，再次偷拍她的信用卡资料。被告接着在一个月内盗刷6000多元，买健身房配套、演唱会门票等等。

今年2月，被告上健身房时，在更衣室未上锁的柜子里找到别人的信用卡，拍下资料后再度干案，买美容配套、上餐馆等消费。案情显示，受害者因被告的行为损失1万5000元左右。

根据网上资料，被告曾在加拿大生活，2019年因欺骗等罪行被当地警方通缉。被告之后到新加坡工作，直到去年11月为止，是一名本地幼儿园教师。（人名译音）