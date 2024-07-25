煮炒摊机警识破 万元佛跳墙骗局

煮炒摊接两桌预订的订单，食客竟要求摊位代购总价1万4400元的佛跳墙为礼物，摊主担心陷骗局而拒绝。

这家煮炒摊是大巴窑6巷第51座组屋咖啡店的“德记仔”，老板凌嘉澄（40岁）在上星期天（7月21日）接到预约订单时，心存疑虑。

他透露，对方联系他预订隔天（星期一）的晚餐，称是为了办学校宴会，事先点了菜肴包括辣椒螃蟹、鱼翅烩紫菜豆腐等，两桌18人的餐费共要700元。

对方当时还说，若对餐点满意，接下来两天都会选择在摊位举办多两场晚宴。

怎料，隔天早晨10时，对方忽然打电话称希望他可以代购佛跳墙送给参加晚宴的人。

“他把佛跳墙的供应商联系号码给我，叫我预订30盒佛跳墙，一盒要价480元，我一听就觉得是诈骗。”

凌嘉澄认定对方是骗子，于是谎称联系不上供应商，若对方想要预订，可以叫供应商自己送来他们的摊位。

他过后忙于工作，没有接到对方来电，只见对方在下午1时许取消预约，还呛声说，将选择回到去年预约的餐厅用餐，因为对方可以帮他们代购礼物。

这一系列操作让凌嘉澄更确信对方是骗子，隔日再去点开聊天记录，发现对方已经更换头像。

凌嘉澄说，他之前看过《新明日报》报道红酒骗局的新闻，当时有不少同行上当，所以才决定说出这次的经历，希望同行注意类似骗局，不要被骗走血汗钱。