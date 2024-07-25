劳明达移民局服务中心 9月起星期六不再开放

9月2日起，移民与关卡局位于劳明达的服务中心，星期六将不再提供半天服务。数据显示，过去五年，移民局服务中心星期六的访客人次锐减了约一半。

移民局星期四（7月25日）发文告说，移民局的大部分服务已迈向数码化，公众到移民局服务中心办手续的需求大幅减少。如今有95%的申请者在线提交移民局相关申请。

因此，移民局决定从9月2日（星期一）起，取消星期六的服务时间。除了公共假期外，公众星期一至五的早上8时至下午4时30分，仍然可以前往移民局服务中心洽公。

移民局说，出生证书、死亡证书、长期准证等已从纸本文件转为电子文件，无需公众到移民局大楼领取，可从MyICA Mobile应用、移民局网站、My Legacy网站和FileSG应用下载。

目前，只有护照和身份证需要公众亲自到移民局领取。为了方便公众，移民局已让新加坡邮政（SingPost）在指定分行处理这项事务。数据显示，目前有近七成的护照和身份证是在新邮政指定分行派发。

移民局说，将继续创新并利用技术简化流程，提升公众的服务体验。

移民局今年5月在常年工作计划研讨会上指出，即将落成的另一栋新服务中心，将于2025年正式投入运作，为公众提供一站式的综合服务。这个新中心位于劳明达现有的移民与关卡局大楼旁，500名职员已陆续接受培训，为新职务做好准备。