新加坡和欧盟完成数码贸易协定谈判

新加坡和欧盟完成双边数码贸易协定的谈判。这项协定针对新加坡与欧盟之间数码贸易规则，为公司和消费者提供明确性和法律确定性，并强化双边数码市场的数码连接和互通。

协定也制定了具有法律约束力的条规，包括保护个人数据，保护消费者免受不公平做法和垃圾信息的侵害等。协定旨在促进合作，加大中小企业参与数码经济的机会。

这是欧盟和亚细安国家之间首个数码贸易协定。

贸工部星期四（7月25日）发布文告说，主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），在比利时布鲁塞尔完成欧盟—新加坡数码贸易协定（EU-Singapore Digital Trade Agreement，简称EUSDTA）的谈判。

这个数码贸易协定的谈判于去年7月启动。这项协定将促进开放和安全的数据流、端到端的数码贸易，并为企业和消费者建立可信和安全的数码系统。

傅海燕和东布罗夫斯基斯也在2019年11月生效的欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）下，召开第二次贸易委员会会议。双方肯定EUSFTA的顺利实施和有效运作方面的良好合作、讨论如何深化绿色经济等前瞻性贸易领域的合作，并就区域和全球经济发展交换意见。