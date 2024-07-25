逾七成民众接触到有害网络内容 煽动种族宗教情绪显著增加

本地今年有多达74％的人，在网络上接触到有害内容，比去年增加近一成。各种有害内容中，煽动种族或宗教紧张情绪和暴力内容增加最多。

数码发展及新闻部今年4月，对2098名15岁及以上的本地居民展开网络安全调查，星期四（7月25日）公布调查结果。

受访者中，有74％今年曾接触到有害内容，比去年的65％，增加九个百分点。

至于有害内容的分类，调查发现，本地今年最常见的仍是网络霸凌和色情内容，各占45％。

值得关注的是，受访者今年接触到的煽动种族或宗教紧张情绪（42％）和暴力（39％）内容显著增加，分别比去年高出13个百分点和19个百分点。

共有66％的人，在六个指定社交媒体服务平台，即脸书、Instagram、TikTok、X、YouTube和HardwareZone上，接触到有害内容。

互联网行为准则（Code of Practice for Online Safety）去年7月18日生效，规定指定社媒业者，必须协助加强本地网络安全，抑制有害内容通过它们的平台散播出去。

另有28％的受访者，在其他平台接触到有害内容，如Reddit等较小众平台。

所有平台中，最常出现有害内容的是脸书（60％）和Instagram（45％）。数码部说，这些平台可能因为用户数量多而占比更大，但也凸显它们的责任重大。

所有接触过有害内容的受访者中，只有约六成没有向平台举报，最常见的原因是：觉得没有必要、不关心有害内容的问题，以及不相信举报会改善情况。

在举报有害内容的受访者中，有八成在举报过程中面对问题，包括平台没有撤下内容或屏蔽相关用户、没有通知举报结果，或允许有害内容被转发。

当局说，网络安全人人有责，呼吁社媒服务平台和公众更积极地应对有害内容。