Grab收购得运德士献议告吹

私召车业者Grab要收购本地第三大德士公司得运德士的献议，被指可能违反竞争法，这项备受关注的收购献议拖了一年后，两家公司宣布取消收购计划。

Grab去年7月宣布通过旗下私召车租赁公司Grab Rentals，收购得运德士（Trans-cab）的所有股权，以进一步扩大和巩固在点对点载客市场的份额。

新加坡竞争与消费者委员会星期四（7月25日）发文告宣布，Grab和得运星期一（22日）已通知当局，将撤回收购献议的决定。因此，竞消委不再需要为这个收购献议进行评估，相关评估已告一段落。

竞消委说，Grab和得运都表示尊重监管流程，也感谢当局的全面审查。此外，Grab表示致力于确保业务遵守竞争法，并有意为新加坡的市场竞争生态做出积极贡献。

竞消委也说，有收购计划的企业，若发现计划可能引起影响竞争的担忧，应及早与竞消委接洽。

我国竞争法第54节条文禁止反竞争的合并项目，竞消委7月11日发布临时决定声明说，Grab和得运的收购献议可能会大幅削弱市场竞争，违反竞争法。

竞消委认为，Grab的收购献议可能极大程度剥夺竞争对手从得运取得的司机来源，也使其他业者扩展服务的能力受影响，对约束Grab的竞争力会变弱等，或导致乘客得支付更高的车费、司机须交付更高的抽佣率，可使用的私召车平台也会减少。