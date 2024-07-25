了解本地华社发展 新加坡华族文化百科正式启用

从落叶归根、落地生根到枝繁叶茂，新加坡华人在本地多元土壤中汲取养分，形成了独特的文化身份。

为了集大成地反映本地华社多元特色与成就，新加坡华族文化中心启动崭新的中英双语网上知识库，让一般公众通过深入浅出的多媒体内容，围绕各式各样本土华族文化课题，探索新加坡华族文化的发展脉络与演变。

这个名为“新加坡华族文化百科”（Culturepaedia）的免付费一站式网站，星期四（7月25日）由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉正式推介。

网站在初创阶段就八大主题，即社群、语言与教育、大众文化与媒体、民俗与信仰、文学、美术、音乐和表演艺术，邀请约80位专家、学者以及民间研究者贡献近150篇文章。

这个知识库会不断丰富内容，开拓更多主题，探索包括本地的华族饮食文化，以及华人穆斯林等课题。

唐振辉在推介会上致辞时说，早年移民到新加坡的先辈带来各自的文化传统，这些传统落地生根相互融合，形成我国的多元文化，这也是新加坡人身份认同的核心价值。新加坡华族文化则是本地多元文化现象中一道独特景观。

唐振辉说，经过多年演变，本地华族文化形成自己的特色，与世界各地的华人文化不尽相同。这反映在本地华人说的多种方言、美食文化和传统节日庆祝方式。这些特色须积极肯定与发扬，以免流失。

“新加坡华族文化百科是新加坡华族文化中心发挥引领作用，传扬及提升人们对本地华族文化了解的一部分工作。要发扬任何文化，第一步是对文化现象做记录和研究，网站就是要发挥知识库的功能，就本地华族文化提供深入浅出且丰富扎实的内容。”

应邀为网站撰稿的，包括南洋理工大学国立教育学院研究生及专业发展院副院长陈志锐副教授、新加坡社科大学中华学术中心主任符诗专副教授、国立教育学院高级讲师兼孔子学院院长梁秉赋博士，以及资深本地历史学者柯木林。

每位供稿者以百科全书式的写法，也就是客观、扼要地陈述各种文化现象和信息，不带个人评论，为公众提供新加坡华族文化的入门知识。

除了主题分类、中英文切换，网站也提供关键词搜索等功能。每篇文章会推荐延伸阅读材料，包括书籍、其他网站链接，以及相关视频或音频。

浏览新加坡华族文化百科，可上网：https://culturepaedia.singaporeccc.org.sg/