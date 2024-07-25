本地电商Qoo10在韩电商平台欠款 委员会介入调查

本地电商Qoo10在韩国经营的电商平台TMON和WeMakePrice拖欠韩国商家及消费者的款项，韩国公平贸易委员会已紧急介入调查。

根据彭博社星期四（7月25日）报道，两个平台拖欠商家价值约1700亿韩元（约1.65亿新元）的交易款。商家因此拒绝发货，大量消费者要求退款。

众多商家和消费者已在社交媒体上表达不满，而一些付款处理公司也已暂停向这两间公司提供服务。

韩国公平贸易委员会正在研究解决方法，并计划展开现场紧急检查来确认消费者是否收到退款，以及企业是否遵守合同。此外，委员会也将成立一个专门处理索赔的团队。

Qoo10发言人杜萨姆（译音，Sam Too）说：“我们完全了解Qoo10韩国联营公司支付延迟引起的担忧。Qoo10也已建立沟通渠道来处理这个问题，并与相关金融机构密切合作，以恢复正常运营。“

在这两个平台注册的旅行社也告知购买旅游配套的消费者配套已取消，因为旅行社也未收到配套收入。

一家韩国信用卡发行商发言人说，他们正在处理消费者退款请求，但退款必须由付款处理公司完成。后者是信用卡公司和消费者间的中介。

自2022年，本地本地电商Qoo10就开始收购韩国平台，来扩展它在韩国的业务。根据未来资产证券（Mirae Asset Securities）的数据，它旗下的三个平台TMON、WeMakePrice和Interpark的年交易量约7万亿韩元（约68亿新元）。Qoo10获得私募基金KKR的投资。