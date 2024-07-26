投资者恐慌情绪未退，继续抛售科技股，买入蓝筹股和小盘股。美国股市星期四（7月25日）闭市涨跌互现。标普500指数下滑0.51％，纳斯达克综合指数跌0.93％，道琼斯工商指数上扬0.2％。

美股此前的大幅回调，引发区域股市担忧，新加坡海峡时报指数星期四闭市下滑，收报3430.45点。

以下是星期五（26日）可关注的股票：

1.吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）发布的最新业绩显示，信托在今年上半年总营收（Gross revenue）同比增加11.9％至1亿5718万元；净房地产收入增加4.2％至1亿3265万元；每单位派息（DPU）为4.549分。

2.先锋医疗产业信托（First REIT）在今年上半年的每单位派息为1.2分，而去年上半年为1.24分；租金及其他收入为5200万元，同比下滑3.7％；净房地产及其他收入为5030万元，同比跌4.1％。

3.凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）开市前公布今年上半年的最新业绩，信托每股盈利（DPS）为2.55分，同比下滑8％；总毛利（gross profit）同比增长12％至1亿7290万元；营收增长11％至3亿8640万元；可出租单位收入（RevPAU）同比增加5％至145元。

4.新电信（Singtel）旗下Nxera与马来西亚电讯公司（Telekom Malaysia）宣布，在马来西亚柔佛新山举行数据中心奠基仪式。

5.电子产品分销商新晔启华（Serial Achieva）公布去年业绩，公司截止12月底的2023财年的净亏损收窄至182万令吉（约52万新元）。在新开辟的笔记本电脑分销业务推动下，公司全年营收增长19%至1亿9520万令吉。

6.祐玛战略（Yoma Strategic）宣布，集团子公司Myanmar Motors将收购Tokyo Century Asia在Yoma Fleet的所有权益，包括200万普通股。这部分股份占Yoma Fleet已发行和实收股本的20%。由于集团持有Yoma Fleet剩余80%的股份，Yoma Fleet将成为集团的全资子公司。

7.停牌交易的长益集团有限公司（TA Corporation Ltd）解释，去年未经审计财务报表与经审计财务报表之间的差别。其他营收的差别主要是由于综合损益表（consolidated statement）中，将拆分合并收益分类为单独项目。营业费用（Operating Expenses）和净亏损的差别，则是由于集团在财政年度结束后收到购买开发项目的意向书，所以没计入这笔费用。