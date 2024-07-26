第二季转售组屋价环比升2.3%

市场对转售组屋需求强劲，加上今年有较少组屋会满足转售资格，致使第二季的转售组屋价格和交易量都上升。

建屋发展局星期五（7月26日）公布的数据显示，第二季的转售组屋价格上涨2.3%，增幅比第一季的1.8%高出0.5个百分点。这是整体组屋转售价连续17个季度增长，也比建屋局本月初预估的2.1%增长稍微高一些。

第二季易手的转售组屋单位有7352个，比第一季的7068个多出4.0%。和去年同时期相比，增幅则为12.9%。根据资料，各房型单位的交易量都上升，四房式及三房式单位依旧占多数，分别有3144个和1854个。

建屋局强调，以超过100万元易手的组屋单位仍然占少数，绝大多数单位以低许多的价格出售，是买家可负担的。

文告也指出，市场需求强劲，加上今年会满足最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）规定的单位数量比去年少，是导致第二季组屋转售价和交易量双双增长的原因。

10月有8500个预购组屋单位推出销售

来临10月的预购组屋销售活动将会推出15个项目，共有约8500个不同房型的单位。建屋局将首次按照位置属性，以标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）三种地段来分类新推出的组屋，而不再以成熟市镇和非成熟市镇来分类。

建屋局提醒有意在10月销售活动中申购组屋的民众，于9月15日前递交所有文件来申请购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）。