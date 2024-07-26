樟宜机场第二季客流量达1650万人次 同比增长13.4%

樟宜机场今年第二季客流量达1650万人次，比去年同期增长13.4%，也达到2019年冠病疫情前同期客流量的98.2%。

其中，中国旅客来往我国的客流量同比增长一倍，北亚市场同比也增长40.8%，双双超过疫情前的水平。

根据樟宜机场集团星期五（7月26日）发布的文告，樟宜机场今年4月至6月期间的客流量为1650万人次，相较于第一季的1651万人次几乎持平。

4月到6月的客流量人次，分别为540万、548万和562万；与2019年同期相比，分别达疫情前水平的96.8%、101.4%和96.7%。

第二季的航班起降共8万9400趟，与去年同期相比增长9.7%，回复到2019年同期起降的94.5%的水平。

中国是第二大旅客来源地

樟宜机场的五大旅客来源地，依序是印度尼西亚、中国、马来西亚、澳大利亚和印度。

这期间的货运吞吐量，则为48万6000吨，比去年同期增长16%，无论出入口和转运都实现增长。其中新加坡与中美的货运量强劲增长。五大航空货运市场分别是澳大利亚、中国、香港、印度和美国。

樟宜机场集团航空及货运发展执行副总裁林振杰说：“樟宜机场持续扩大全球网络，在第二季增加更多航班。旅客如今可通过樟宜机场与澳大利亚的布鲁姆、比利时的布鲁塞尔、中国泉州和加拿大温哥华等城市的连接，探索更多旅游目的地，并享受东京和伦敦等常青热门地点的更多航班选择。”

林振杰也表示，樟宜机场正与航空伙伴一起努力，迈向在今年底前实现旅游业全面复苏的目标。

截至7月1日，樟宜机场共有94家航空公司飞往50个国家或地区的158个城市，每周共计6900个航班。

新加坡和中国今年2月落实30天互免签证，使樟宜机场新中双向乘客量攀上新高点。航班运力增加也带动了乘客量增长。