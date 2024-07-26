亚洲股市周五早盘涨跌互现 海指下跌4.16点

美国最新发布的经济数据表明经济仍然非常健康，但并未削弱降息的希望，亚洲股市星期五（7月26日）早盘涨跌互现。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌4.16点或0.12％，报3426.29点。

美国股市星期四（25日）闭市起落参半。标普500指数下滑0.51％，纳斯达克综合指数跌0.93％，道琼斯工业指数上扬0.2％。

新加坡股市16只海指成份股上涨，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、海庭（Seatrium）和DFI零售集团（DFIRG）领涨，涨幅分别为8.75％、3.4％和1.71％。

九只海指成份股下跌，领跌的分别是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、新翔集团（SATS）和大华银行（UOB），跌幅分别为2.27％、1.56％和1.08％。

MSCI除日本外亚洲指数下跌0.55％，延续了前一交易日1.88％的跌幅。

隔夜最新公布的美国第二季国内生产总值（GDP）数据显示，由于通胀降温，第二季度GDP环比增长2.8％，这快于一季度的1.4％。这一数据缓解了市场对经济放缓幅度过大的担忧，同时也支持对美联储将于9月降息的押注。

澳大利亚国民银行策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）指出，整体来看，美国经济自去年以来持续缓慢放缓，因此，美联储并不急于启动新一轮宽松周期。但展望未来，有几个指标表明，预计经济将进一步降温。例如，一项调查显示资本支出即将减少，而收入下降以及失业率上升表明未来消费将会放缓。

中国央行星期四将一年期中期借贷便利利率从2.5％下调至2.3％，继续放松货币政策以支持疲软的国内经济。市场也在保持观望，希望中国政府将出台进一步措施来提振中国疲软的经济。