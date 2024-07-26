鼓励终身学习 国大为80多硕士课程提供40％学费折扣

从2024学年起，有意到新加坡国立大学进修指定硕士学位课程的新加坡公民和永久居民，将享有40%学费折扣。

国大星期五（7月26日）举办第二届终身学习节，并宣布一系列提倡终身学习的计划，包括为80多个硕士学位课程提供学费优惠。

那些从2024／2025学年至2026／2027学年入读有关硕士课程的新加坡公民和永久居民，将可在计划下受惠。换句话说，从今年8月开始的新学年，符合条件的学生可获得学费折扣。

这些硕士学位课程涵盖不同院系，包括商学院、法学院、电脑学院、文学暨社会科学院，以及李光耀公共政策学院等。一些有关人工智能的课程，如国大系统科学院的人工智能系统硕士学位课程，以及电脑学院的人工智能专业课程也在名单中。

目前，这些课程的学费介于3万8000元至7万元，多数课程学费在四五万元。

国大校长陈永财教授致辞时说：“我们希望这项回扣能减轻学员的学费负担，并鼓励人们学习新技能，在职业生涯中进一步提升自己。”

国大曾在2022年的首届终身学习节上宣布，从2023学年起，为报读硕士学位课程的新加坡公民和永久居民，提供10％的学费折扣，校友则可获得15％。

南洋理工大学则在去年推出类似措施，为2024学年起入读南大硕士课程的新加坡公民和永久居民，提供5000元的学费折扣，符合经济援助条件的可获最多1万元的折扣。