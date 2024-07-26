行动党社区基金会四年拨700万元 援助弱势儿童

接下来四年，人民行动党社区基金会将投入700万元帮助弱势群体，包括为更多低收入家庭的孩童，填补儿童培育户头。约5000名Sparkletots学前中心孩童可获得填补。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期五（7月26日）早上在园艺园林（HortPark）举行的行动党社区基金会（PCF）慈善周活动上宣布这个消息。她也是PCF管理理事会主席。

这笔700万元的款项，将用于支持PCF的四项计划，包括Spark Dreams经济援助计划。

目前，家庭月入少于4500元的孩童，可在这个计划下自动获得每年150元的儿童培育户头填补。PCF决定放宽条件并扩大计划，家庭月入超过4500元，但少于6000元的孩童也可受惠，每年获得100元的儿童培育户头填补。

此外，家庭月入少于4500元的孩童，四岁或之前入读Sparkletots学前教育中心时，也可获得一次性的150元儿童培育户头填补。家长可利用儿童培育户头的款项支付孩子的教育和医疗开销。

除此之外，PCF也继续通过“起步基金”（Headstart Fund）为需额外援助的弱势家庭提供支持，例如为这些家庭和孩子的学习之旅、工作坊和亲子活动等提供赞助。

PCF也将在今年内推出“关爱购物计划”（Sparkle Gift of Love），让6000名弱势家庭的学前儿童，免费挑选书包和文具。另外，3000名低收入家庭的幼二（K2）学生今年底升上小学前，也会获得价值50元的开学礼包。

杨莉明也宣布，PCF将捐出12万元支持其他社会服务机构，帮助年长者、孩童以及弱势群体。慈善机构善粮社、幼儿培育辅助计划，以及狮子乐龄之家将各获得两万元的支持。