全国职工总会正式被列为具政治影响力机构

全国职工总会星期五（7月26日）正式被列为“具政治影响力”的机构。

考虑到职总和人民行动党的紧密联系与共生关系，内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处于7月11日通知职总，有意援引《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）相关条文，把职总列为具政治影响力者（Politically Significant Persons）。职总可选择在14天内向当局陈情。

内政部星期五发文告说，职总收到通知后并没有提呈陈情。注册处仍认为应把职总列为具政治影响力者，并于星期五通知职总这个决定。

作为具政治影响力者，职总每年必须向注册处申报所获取的1万元或以上政治捐款，以及与外国机构的关系。内政部说，这些要求将可降低职总成为外来干预目标的风险。

根据文告，职总有权就注册处的决定，向内政部长提出上诉。

职总早前发声明承诺，将以负责与透明的方式继续维护工会会员和工友的利益，遵守防止外来干预的国家保障措施，并继续确保运作不受外来干预。

发言人当时也说，内政部将职总列为具政治影响力机构，据知并不包括旗下的工会、行业协会或社会企业。

FICA于2021年10月在国会通过，旨在抵御外来势力通过敌意信息宣传或本地代理人来干预我国内政。

除了政治人物和政党，目前被当局列为具政治影响力者的还有公民组织亚细安人权机制新加坡工作组（MARUAH）和论政团体“思考中心”（Think Centre）这两个机构，以及商人陈文平。