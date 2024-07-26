本地半导体相关股近日纷纷败跌 福根集团七日跌幅约15％

王阳发

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发布 / 2024年7月26日 4:00 PM
美国科技股此轮抛压起因于投资者开始担忧人工智能开销并进行重新审视，纽约纳斯达克指数过去七个交易日因此累跌超过7％。（示意图 / Pixabay）
美国科技股此轮抛压起因于投资者开始担忧人工智能开销并进行重新审视，纽约纳斯达克指数过去七个交易日因此累跌超过7％。（示意图 / Pixabay）

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在美国大型科技股近日遭遇的资金涌退巨流的背景下，本地半导体股也纷纷下滑，上星期三（7月17日）闭市至今的不到七个交易日，本地多只半导体相关股的跌幅从4％（UMS控股）至15％（福根集团）不等。

美国科技股此轮抛压起因于投资者开始担忧人工智能（AI）开销并进行重新审视，纽约纳斯达克指数过去七个交易日因此累跌超过7％。

至新加坡时间星期五（26日）下午3时25分，不到七个交易日期间，新加坡交易所挂牌的半导体相关股UMS控股、永科控股（AEM Holdings）、福根集团（Frencken）和纳峰科技（Nanofilm）股价分别跌4.2％、8.5％、14.8％和7.9％，达到1.14元、1.72元、1.38元和0.88元。杰纬特科技（Grand Venture Technology）仅跌1.7％至0.565元。

与此同时，电子制造股快捷达环球（Aztech Global）和鸿通电子（Valuetronics）分别跌4.8％和3.0％，达到0.99元和0.64元。表现最稳定的是微机械（Micro-Mechanics）和创业公司（Venture Corp），过去七个交易日分别持平和微涨0.2％，报1.6元和14.93元。

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