本地半导体相关股近日纷纷败跌 福根集团七日跌幅约15％

在美国大型科技股近日遭遇的资金涌退巨流的背景下，本地半导体股也纷纷下滑，上星期三（7月17日）闭市至今的不到七个交易日，本地多只半导体相关股的跌幅从4％（UMS控股）至15％（福根集团）不等。

美国科技股此轮抛压起因于投资者开始担忧人工智能（AI）开销并进行重新审视，纽约纳斯达克指数过去七个交易日因此累跌超过7％。

至新加坡时间星期五（26日）下午3时25分，不到七个交易日期间，新加坡交易所挂牌的半导体相关股UMS控股、永科控股（AEM Holdings）、福根集团（Frencken）和纳峰科技（Nanofilm）股价分别跌4.2％、8.5％、14.8％和7.9％，达到1.14元、1.72元、1.38元和0.88元。杰纬特科技（Grand Venture Technology）仅跌1.7％至0.565元。

与此同时，电子制造股快捷达环球（Aztech Global）和鸿通电子（Valuetronics）分别跌4.8％和3.0％，达到0.99元和0.64元。表现最稳定的是微机械（Micro-Mechanics）和创业公司（Venture Corp），过去七个交易日分别持平和微涨0.2％，报1.6元和14.93元。