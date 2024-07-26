八年官司和解 AHTC要求独立小组说明调解结果

阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）与盛港市镇会，同五名早前被起诉的理事达成和解后，AHTC已要求代表它参与调解的独立小组说明调解听证会的结果，包括相关的法律费用。

这两个工人党市镇会同五名理事，星期三（7月24日）经新加坡国际调解中心调解，以互不追究的方式和解。被起诉的市镇会理事是国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星、工人党主席林瑞莲、前秘书长刘程强、蔡志泓和符策涫。

AHTC星期五（26日）发声明说，代表市镇会出席调解听证会的，是一个三人独立小组，成员包括高级律师、国际咨询公司高管等。小组是在上诉庭于2017年2月17日发出双方都同意的庭令后受委。

独立小组独立于议员、市镇会理事和市镇会管理层。小组有权决定提呈和继续诉讼、参与调解以及同意和解条款。AHTC说：“小组从一开始就没有针对这些行动，征询过市镇会议员、市镇会理事和管理层的意见。”

不过，根据职权范围（terms of reference），独立小组须以AHTC的利益为重，并保持独立和公正。

AHTC已致函独立小组，要求小组提供调解听证会结果的最新情况，包括所有法律费用的详细说明。

这场官司起因是工人党2011年在阿裕尼集选区胜选之后，直接委任支持者侯文芳与卢仲明出任管理代理，但市镇会理事在监管市镇会付款方面出现疏失，市镇会委任的独立委员会在审计财务之后决定提出民事诉讼，追讨超过3370万元的款额。案件2017年开始审理。