交警全岛展开执法行动 36名驾驶员因违规受查

交通警察在全岛展开为期两周的执法行动，共36名驾驶者因涉及未持有效驾照等违例情况被调查，当中包括送货司机。交警提醒雇主，确保员工持正确级别的驾照上路。

《联合早报》记者星期二（7月23日）跟随交警在马里士他一带的惹兰拿督观察执法行动。短短一小时内，有至少四名驾驶者违规，他们当时都开着货车。

其中三人是持有第3C级驾照的外籍人士。他们分别驾驶的货车，须持有第三级驾照才算合规。

另一名驾驶者则属于无驾驶资格（driving under disqualification），他开的货车也不在自己公司名下，经问话后被交警戴上手铐扣走。

除了货车等商用车，交警也在执法行动中检查一些骑电动车的送餐员。（卓祾祎摄）

据观察，这些驾驶员开的货车，有的运送网购平台包裹，有的则是运载包装盒等用品。其中一名司机被问话时说，自己不知道原来第3C级驾照不能开货车。

交警是从2015年6月1日起，推出第3C级和第3CA级驾照。

工作准证（Ｗork Permit）和S准证持有者须通过基本理论考试，并转换其外国驾照，才能获得第3C级驾照。第3C级驾照持有人，可驾驶所有第三级车辆，但轻型货车、小型货车和小型巴士除外。

要驾驶货车和小型巴士，须换成第三级驾照，除了通过原有的基本理论笔试，也要在路考（Practical Driving Test）中过关。

一般相信，有些雇员没有第三级驾照就开货车和小型巴士，可能是因为雇主没通知他们有这个需要，或觉得考试太麻烦。

共36人受查 18人被捕

违规的驾驶员不少都是持第3C级驾照却驾驶货车（需第三级驾照），这样的行为属于未持有效驾照违规驾驶。（卓祾祎摄）

交警和七大警署于7月15日至24日，展开为期两周的联合行动，超过1100辆车被检查，18名年龄介于24岁至43岁的驾驶者因未持有效驾照和保险、无驾驶资格等原因被捕。

另18名年龄介于23岁至57岁的驾驶者，则因在驾照被吊销期间驾驶、未持正确级别的驾照，以及未遵守临时驾照规定等违规行为受查。

交警特别行动小组组长林忠南副警监强调，交警观察到一些送货司机没有有效的驾照，当局会继续采取行动对付违规雇主。