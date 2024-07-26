吉宝基础设施信托每单位派息增1％至1.95分

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）上半年每单位派息同比增加1％至1.95分，可派发收入同比跌31.5％至9100万元。

它截至6月底上半年转盈为亏，从一年前的净利3940万元转为净亏2390万元，营收则同比下跌5.8％至10亿零240万元。它营收下跌和出现亏损，主要是澳大利亚公司Ixom的贡献减少以及Aramco Gas Pipelines Company的分销收入减少。

它将在8月13日派息，股票注册截止日期是8月5日。

信托星期五（7月26日）闭市后发布业绩指出，上半年营运表现稳定，吉宝万里旺热电厂（Keppel Merlimau Cogen）恢复收入贡献和上半年完成的新收购，为信托带来2690万元或17.8％的可派发收入。

它指出，上半年可派发收入下跌，主要是时间差异和一次过项目造成。若不包括时间差异和一次过项目，上半年可派发收入是微增2.1％至1亿1780万元。

信托的资产组合持续扩充，在上半年完成对澳大利亚公共巴士业者Ventura Motors和German Solar资产组合首三阶段的收购，信托的资产管理规模因此比年初时增加8％，达到88亿元。

吉宝基础设施信托星期五股价涨1.06％，闭市报0.475元。