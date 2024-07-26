李资政：和平的代价是永远保持警惕

和平得来不易，我国为此付出的代价，是必须永远保持警惕。在这个越来越动荡和危险的世界里，新加坡武装部队比任何时候都须要做好应战的准备，政府承诺将不断提升武装部队的作战能力，永不停歇。

国务资政李显龙为星期五（7月26日）举行的军人节晚宴致辞时，赞扬武装部队是个“专业、可靠，且受人尊敬”的部队。

他说：“无论是什么任务，武装部队每一次都能准备就绪，我们的单位和军人对外展现了他们的实力，新加坡和武装部队都为他们感到自豪。在我国，几乎没有其他机构能像武装部队一样，有能力、有准备和有办法，在那么短的时间内应对任何情况，并且达成目标。”

例如，今年3月，武装部队各个单位紧密配合，成功地把我国运往加沙的救援物资，空投在加沙境内。

为了维护国家和平，武装部队必须24小时待命、进行威慑巡逻、展开反恐行动，及为如特金会这样的重大活动做安全部署。

此外，李资政说，有时为了应对一些突发情况，或是以低调的方式对外展示我国的决心（signal our resolve），武装部队也不得不提高警戒状态。

要继续维持这样一个强大的武装部队，武装部队必须获得新加坡人的信任和支持。

他因此承诺，政府会确保所有人员拥有精良的装备、优良的训练以及优秀的领导。武装部队也会保障所有服役人员的安全，让他们有好的服役体验。

李资政是我国第三任总理，他在1984年从政前是一名正规军人，曾担任武装部队总参谋长，及联合行动与策划司司长等要职。从政后，他在1984年至1987年出任国防部政务部长；1987年至1990年任国防部第二部长。

他在今年5月交棒给总理兼财政部长黄循财，武装部队在星期五的晚宴上向他致敬，并赠予他一枚漆上炮兵代表色的25磅炮弹药筒，及一幅照片拼贴画。

这个弹药筒别具意义，因为它是李资政退役之前，于1984年9月21日，在卡迪军营进行最后一次发射练习所用的弹药。拼贴画选用的则是他在军中的照片。