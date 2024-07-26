漏油事故幸存的两只白领翡翠已康复 放生野外

两只在早前漏油事故中幸存的白领翡翠已康复，释放回大自然。

国家发展部长李智陞星期五（7月26日）发脸书贴文说，早前由国家公园局照料的白领翡翠（Collared Kingfisher）恢复情况良好。过去几个星期，白领翡翠体重有所增加，能独立进食，精神状态有所进步，也更活跃。

当局在7月15日将这只白领翡翠转移到更大的区域，以让它有更多活动空间锻炼身体，为重回野生环境做准备。

李智陞说，公园局的职员为白领翡翠做了最后清理，清除身上剩余油渍。职员也发现白领翡翠的羽毛恢复了防水能力。这对它保持体温，在野外潜水抓鱼十分重要。

“白领翡翠经过评估，确定身体无恙后，今天在东海岸公园被放生，地点就在最初找到它的地方。”

他也提到，由关爱动物研究协会（ACRES）照料的另一只白领翡翠星期五也被放生野外。“我们希望两只白领翡翠能在它们的自然栖息地健康存活。”

另外，公园局在过去几个星期，连同高等学府、不同机构和潮间带观察计划的义工，在南部岛屿、拉柏多自然保护区、圣淘沙、樟宜海滩公园和科尼岛公园进行生物多样性调查，记录所观察到的物种和数量。至今有超过50个利益相关者参与了调查。

李智陞说，工作人员在一些生态敏感地区的潮间带上段观察到油渍。

“至今，漏油虽没有对我们的海洋多样性和野生动物造成巨大影响，但情况仍在不断变化。漏油对生物多样性和栖息地的影响可能要在一些时日后才会看到。”

他提到，当局接下来几周会进行更多调查。针对漏油事故对环境影响的评估也仍在进行中。当局会继续与伙伴合作，密切关注漏油事故对生物多样性的影响。