尚穆根：新加坡仍是恐怖分子重要的攻击目标

近几个月来，世界各地备受瞩目的恐怖事件有所增加，新加坡仍是恐怖分子重要的攻击目标，所面对的恐怖威胁仍然很大。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（7月27日）在新达新加坡会展中心出席全国保家安民计划（SGSecure）路演时提醒：“迄今为止，我们维护了新加坡的安全。因此人们不认为新加坡会发生恐怖袭击，但这不意味着恐袭就不会在本地发生。”

根据通讯及新闻部（现已更名为数码发展及新闻部）在去年3月至6月间展开的一项全国调查，49%的受访者认为新加坡是恐怖袭击的目标；内政部在2022年展开的一项类似调查结果也显示，约52％受访者这么认为，比2018年的58％低。这似乎意味着人们的恐怖威胁意识有逐渐减弱的迹象。

尚穆根强调，全体人民在防御恐怖主义方面也扮演着重要角色。内政部接下来有好些计划，以进一步提高公众对全国保家安民计划的认识。

他说，当局将改进全国保家安民计划的数码宣导策略，以打造让公众更容易产生共鸣的内容，加强推广所要传达的信息。

这包括推出全新的音乐录像“Foiled Once More”（意指再次挫败），歌曲由本地歌手向洋创作演唱。他也在音乐录像中饰演策划在本地发动袭击的恐怖分子，内容旨在强调人们在维护新加坡安全方面可扮演的角色。

此外，内政部也宣布，为全国保家安民计划推出官方IG账号（@SGSecureOfficial）。