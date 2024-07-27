【奥运会】尚达曼总统：开幕式是奥运精神和法国人创意胜利

巴黎奥运会本地时间星期六（7月27日）凌晨在雨中顺利开幕。新加坡总统尚达曼到场见证，并和法国总统马克龙及其他国家领导人在开幕前会面。

尚达曼在社交媒体脸书分享观赏开幕式的过程说：“在大雨滂沱的巴黎奥运会开幕式上，没有什么比看到新加坡运动员在塞纳河上乘船而下更让我们感到温暖的了！你可以在视频中感受到他们的心在跳动。”

他说，自己和妻子珍一藤木穿着“稍微防水的雨衣”，为205个国家和地区的代表团鼓掌，直到最后一个代表团所乘的船驶过。

尚达曼称赞这场在塞纳河展开的开幕式是“非同一般的”，主办方也克服了奥运开幕前公共铁路系统被有组织性破坏的困难。

“奥运精神胜利了，法国人的创意也是。

“在塞纳河沿岸的河岸和桥梁上，以及地铁线路和其他日常场所进行的表演，既有街上的孩子们，也有专业舞者。那些俘获了巴黎灵魂的歌曲，以及例如齐达内（Zidane）——法国有史以来最伟大的足球员之一等运动员。所有这些都被映射到河边观景台四周的屏幕上。”

尚达曼也说，他很高兴能在奥运开幕前的接待活动中，与法国总统马克龙和其妻子布莉姬，以及许多外国领导人见面。

尚达曼会在星期六和星期天（28日）到现场支持代表我国参加奥运的体育健儿们。

国务资政李显龙也在脸书发文说：“很自豪地看到新加坡团队的运动员在船上参与选手游行！23位选手将参加11个项目，其中15人是首次参加奥运。”

他也呼吁国人为在这个历史时刻展现最佳表现，让新加坡国旗飘扬的我国选手们加油打气。