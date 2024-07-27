金文泰设首个“天天康龄社” 助年长者促进心理健康 防失智症

全岛年长居民接下来将能在住家附近，定期参加手脑协调练习、正念练习、艺术疗法、 园艺疗法、森林浴等可促进心理健康并预防失智症的活动，还能同时为失智症研究尽一份力。

由国立大学医学组织杨文锦思维科学中心推出的“天天康龄社”（Age Well Everyday），首次把研究成果带进邻里社区，为年长者定期举办智力活动。

思维科学中心与金文泰Meadows居民联系网合作，于星期六（7月27日）在金文泰4道第306座社区活动中心设立本地首个“天天康龄社”。接下来，中心计划在全岛6至10个地点陆续设立“天天康龄社”。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在星期六早上举行的推介式致辞时说，金文泰4道第306座组屋凉亭经翻新和扩充后，成了2300平方米的有盖活动空间，也增添无障碍设施和有盖走廊。除了为居民提供硬件设施，她也希望利用这个新空间，为居民增添新活动以鼓励他们保持活跃。

沈颖也是负责武吉知马分区事务的荷兰—武吉知马集选区议员。

她指出，金文泰Meadows每10个居民当中就有四人年龄55岁以上，对活跃乐龄活动的需求因此不断增加。

思维科学中心除了为居民举办有益身心健康的活动，也同时展开失智症等疾病的研究，对我国急速老龄化的社会至关重要。

她说：“参加这些活动也就是在参与这方面的研究。我认为，这一点让我们这个新空间具有特别的意义。”