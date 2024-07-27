五社区展开“艺术处处”计划 居民在邻里就能参与有趣艺术活动

本地五个社区正式展开为期两年的“艺术处处”计划，居民下个月起在邻里就可欣赏各种艺术表演、参与工作坊等有趣活动。

国家艺术理事会、社区发展理事会和人民协会联合推出的“艺术处处”（ArtsEverywhere@CDC）计划，星期六（7月27日）在巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter，简称PLQ）广场正式启动，并为现场公众带来了马来击鼓特色表演、纸皮艺术工作坊等系列精彩活动。

从下个月开始，“艺术处处”将在五个社区的两个中心地点举办各种艺术形式的表演，例如舞蹈、音乐和戏剧。这些中心地点包括淡滨尼天地（Our Tampines Hub）、大巴窑中心、油池坊（Yew Tee Square）、勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok） ，以及德惠巴刹。随后，更多的艺术活动也会扩展到其他空间，预计将有超过5万名居民参与。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在开幕仪式上说，“艺术处处”计划旨在让艺术超越市政区并进入邻里地带，成为日常生活中不可或缺的一部分。唐振辉也是人协副主席。

他说：“根据《2023年度艺术人口普查》，高达73%的国人认为在社区举办艺术和文化活动很重要。通过这项计划，居民在家附近就能欣赏到艺术团体的专业表演，如马来击鼓团体Nadi、华乐室内乐团鼎艺团，以及印度乐团Brahmastra。如果你们出门遇到邻居，可以聊聊天，也可以约在一起看表演。”

市长委员会主席兼西南区市长刘燕玲、中区市长潘丽萍、东北区市长朱倍庆，以及东南区市长阀贺米也一同出席了活动开幕仪式。