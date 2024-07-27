“动起来！新加坡”体育嘉年华启动 邀国人一起欢庆国庆

超过3000名公众齐聚体育城的华侨银行广场，跟着国庆庆典主题曲《携手向前》的律动，跳起健身操，为第九届“动起来！新加坡”的系列活动拉开序幕。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（7月27日）为“动起来！新加坡”（GetActive! Singapore）主持启动仪式，并和参与者一起唱国歌，念信约，跳健身操。

他受访时说，非常高兴公众可以通过运动，一起为新加坡庆生。“动起来！新加坡”的活动也恰逢巴黎奥运会开幕，因此提供了最佳机会让大众聚集一起，为远赴巴黎的体育健儿加油打气。

本届“动起来！新加坡”将从7月27日举行至8月11日。体育城从即日起至8月12日，免费播放巴黎奥运会赛事。直播时间为平日下午4时至晚上8时，周末则是下午2时至晚上9时。

另外，我国最大的包容性体育赛事Play Inclusive将在8月3日和17日，于体育城华侨银行室内体育馆举行，3日的那场活动将对外开放。这是新加坡体育理事会首次开放这个活动，希望加深公众对残障者的认识，进而建立更具包容性的社会。

公众到时可以尝试不同的包容性体育项目，如轮椅橄榄球、盲人门球（Goalball）、硬地滚球（Boccia）和盲人赛跑等。

体理会也将在8月6日，在体育城举办首届青年运动节，希望吸引16岁至27岁的青年到场尝试不同的体育项目，包括划龙舟和独木舟、攀岩和抱石（bouldering）、溜滑板和学跳街头舞，燃起他们对运动的兴趣。

从7月27日至8月9日，公众也可到嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），参加活跃健康社区体能挑战，尝试超越我国健将的记录。挑战共有五个站点，分别测试参与者的心血管健康、敏捷性、平衡感、力气和爆发力。公众只要完成最少三个站，就能领取一个礼包（送完为止），里头包括一些QR码让公众扫描，上网学习和练习不同的运动，改善健康和体能。

7月27日至8月11日期间，体育城也举办跑步游戏。公众需在有感应器的地毯上原地跑步，让屏幕上的虚拟人物前进，并在60秒内收集代币，越多越好。所有完成游戏的公众将有机会参加每月进行的幸运抽奖，赢取100元的平价超市礼券。

狮城舞蹈大会今年迈入第四年。7月27日和28日，以及8月3日和4日两个周末，个人和团体舞者将在不同组别的比赛中一较高低。7月29日至8月2日，公众也可报名参加工作坊，向海内外舞者学跳街舞。

国庆当天，体育城将有系列免费节目，包括直播国庆庆典，现场也将举办市集。8月10日会有演唱会，11日则有运动派对。预知“动起来！新加坡”详情，可浏览网站。