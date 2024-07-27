疑头套黑袋穿一身黑 阿叔红灯过路被撞死

阿叔疑头套黑色塑料袋，又穿一身黑，红灯时违规过马路，加工厂送货员来不及刹车，结果撞死阿叔，被判罚款7000元，吊销各级执照八年。

被告林逸川（23岁）星期五（7月27日）承认抵触一项公路交通法令，指他没有留意路况，导致他人死亡。

案情显示，这起致命车祸发生在去年2月12日清晨。被告是鱼类加工厂的职员，他在案发清晨开着货车送货，约6时从宏茂桥4道第158座组屋出发，要到奎因街第271座组屋，途中却发生车祸。

被告在接近宏茂桥4道和宏茂桥美华道路口时，交通灯呈绿，显示他可以前行。这时，一名66岁阿叔却在红人亮起的情况下，在行人道开始过马路。

阿叔当时身穿黑色衣物，头部疑似套着黑色塑料袋。他的步履稳健，过马路期间分别有一辆巴士和德士从他的前后经过。

不过，阿叔没有放慢脚步查看来往的交通，而被告进入路口才发现阿叔，虽然立即紧急刹车，但来不及避开，结果撞倒阿叔。

被告立即把货车停在路边协助阿叔，也报警处理。阿叔在昏迷状态下送院，最终在早晨7时23分宣告不治，死因跟车祸伤势吻合。

控方指阿叔行为鲁莽

控方指阿叔的疏忽和鲁莽行为导致车祸发生，他明知车道有车辆行驶，还继续违规过马路。

另外，阿叔在雨天的穿着导致被告难以看到他，因此要求法官判被告罚款7000元到1万元以及吊销驾照八年。

被告求情时则说，他无法支付罚款，希望在本月30日为女儿庆生之后再入狱服刑，获得法官批准。