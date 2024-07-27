社理会与精深局加强协作 为居民提供更针对性职业辅助项目

过去七个月，约5000人在参加技能创前程就业培训指导工作坊后去进修。五个社区发展理事会将继续与新加坡精深技能发展局加强协作，为不同背景的居民提供更个人化且针对性的职业辅导。

教育部长陈振声星期六（7月27日）为社理会和精深局主办的技能创前程节主持推介仪式时指出，精深局与社理会的合作早在2017年推出技能创前程就业培训指导工作坊（SkillsFuture Advice Workshop）时开始。精深局借助社理会的基层网络和对居民需求的了解举办活动，确保职业咨询服务与资源可惠及居民。

就业培训指导工作坊的目的是鼓励参与者采取行动，踏出进修的第一步。今年，约5000人在参加工作坊后的六个月内上进修课程，许多利用技能创前程培训补助。

他指出，这是好的进展，须在这个基础上继续努力，发挥更大的效应。精深局和社理会将通过几方面加强协作，由终身学习学院主要协调，帮助居民更好地获取就业与培训支援。

这包括为不同背景的居民举办更针对性的项目，例如为看护者提供看护课程，或为重返职场的女性提供指导。

社理会也会加强职业与培训展和工作坊的内容，确保工作坊更针对特定领域，贴合科技与经济的新发展。社理会可根据居民的反馈和企业的需求来策划项目，尤其着重在区内有良好就业前景的领域。社理会也与终身学习学院合作，为居民提供个人化的技能和职业咨询服务。

此外，社理会将借助基层的网络与协作伙伴在区内推动技能创前程运动，鼓励居民终身学习。

从7月26日至8月18日，社理会将在不同地点举办展览，公众可到场咨询职业与技能大使、报名培训课。这个系列的活动着重在数码、绿色，以及包括看护、支援和教育服务的关护经济（care economy）这三个高增长领域。

星期五（26日）至星期六在狮城大厦举行的技能创前程节，由中区社理会主办。

公众可上网查询各社理会的活动详情。