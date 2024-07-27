骗子冒充银行和政府官员 63起案件骗1060万元

诈骗团伙卷土重来，冒充银行和政府官员，一步步引导受害者汇款到指定的“安保户头”协助查案行骗。今年6月以来，至少发生63起相关骗局，骗走受害者至少1060万元。

新加坡警察部队和新加坡金融管理局星期六（7月27日）发联合文告提醒公众，慎防近来攀升的冒充银行和政府官员骗案。

在这类复合骗案中，受害者会接到冒充本地银行职员的骗子来电，要求受害者核实银行交易。由于受害者从未进行相关银行交易，便会否认，骗子接着就会进一步下套，将电话转给一名自称是警方或金管局人员的同伙。

第二名假冒政府官员的骗子，在通话中会直指受害者涉及洗钱等犯罪活动，于是以协助调查为由，要求受害者向指定银行户头汇款。

骗子会再三保证，这些指定的银行户头是由政府设立的“安保户头”。在部分案件中，受害者可能还会被转接至第三名骗子，假称须进一步调查，索取更多的钱财。

受害者只有在发现自己无法联系骗子，或之后通过官方渠道查明真相时，才会意识到自己上当。

文告指出，政府官员绝不会通过电话或短信要求公众汇款至银行户头，或索要公众的个人、银行、Singpass和公积金资料。此外，政府官员也不会要求公众点击链接进入银行网站，或要求公众安装第三方应用或软件。

当局说，若有人在未验明警员或金管局人员身份下来电，公众可让他通过gov.sg短信发送者身份，发送验证短信。公众切勿通过电话、电邮、短信或通讯应用，透露个人、网银、社交媒体账户和一次性密码（OTP）等信息，也可随时监看银行发送的手机交易提醒以及时发现诈骗迹象。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将被保密。