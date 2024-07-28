遇气流事故新航客机 7月27日重新载客飞上海

今年5月遭遇严重气流事故的新加坡航空公司客机，五天前完成试飞后，星期六（7月27日）重新投入使用，执行飞往上海的航班任务。

这架有16年历史的777-300ER客机（注册号9V-SWM），航班号从SQ321改为SQ830，已于星期六上午10时23分飞往上海浦东，当天下午3时23分抵达，飞行时长五个小时。

新航发言人答复《联合早报》询问时说，客机已在相关机构的监测下，完成维修和保养工作。

“客机符合飞机制造商设定的安全要求，也通过新航工程和飞行操作团队的严格安全检查，并在重新投入使用前成功完成了功能检测飞行。”

《联合早报》之前报道，该客机于7月23日完成了功能检测试飞，那也是它自两个月前从泰国曼谷返回本地后的首次飞行。当记者查询客机的维修和保养工作，以及功能检测等详情，包括需特别关注或更换的特定部件或系统、飞机制造商有哪些具体安全要求等，发言人表示无法提供更多运营事项的详情。

“我们可以确认，在飞机重新投入使用之前，机舱的维修工作已经完成。客户和员工的安全是新航最优先考虑的事项。”

SQ321航班于5月20日从伦敦希思罗机场飞往新加坡，飞行约10小时（21日）后，在缅甸伊洛瓦底盆地上空遇上强烈气流，在新加坡时间下午4时45分紧急迫降曼谷素万那普机场，于5月26日从曼谷返回新加坡。

机上当时载有211名乘客（包括41名新加坡人）和18名机组人员，事故导致一名英国男子死亡，多人受伤。受伤乘客被送往曼谷三家医院接受治疗。