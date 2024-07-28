逾5万3000个组屋单位获选加入新一轮家居改进计划

政府将拨款超过7亿4200万元，展开新一轮的家居改进计划。裕廊西、后港、兀兰和白沙等市镇逾5万3000个组屋单位获选加入，有机会进行翻新。

国家发展部长李智陞星期天（7月28日）上午出席裕廊西的社区晨运活动致辞时，作出上述宣布。这5万3000个单位，分布在16个市镇的近700座组屋。

建屋发展局于同日发文告说，政府自2007年已拨款约40亿元推行家居改进计划（Home Improvement Programme）。截至今年6月底，在约41万个获选加入计划的单位中，约37万个单位（或约90%），已完成翻新。

建屋局宣布，将为新一批进行家居改进计划单位的厕所天花板采用防腐蚀涂层修复法（Corrosion Resistant Repair Method），刷上防腐蚀涂层，减少住户可能面对的洋灰剥落问题。

李智陞指出，通过家访，他与其他议员和基层组织了解到一些居民的厕所天花板会出现洋灰剥落的问题；而在建屋局采取修补工程后，天花板的另一处在几个月或几年后，仍可能出现剥落问题。

“洋灰剥落其实大多数都发生在我们屋里比较潮湿的地方，比方说厕所、浴室，甚至厨房。这个新的修补方法，有助于强化厕所的天花板，减少洋灰剥落的问题。”

为测试防腐蚀涂层修复法的可行性，建屋局自2021年11月，在300多个组屋单位进行测试。建屋局指出，迄今为止，当局对这些单位进行抽查时，并未发现这些单位的厕所洋灰有进一步剥落的问题。