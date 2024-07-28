李资政：政府支持国人更安心步入退休生活 壮龄人士应积极逐梦

政府支持新加坡人为退休生活做好准备，更安心地步入黄金岁月，国务资政李显龙鼓励壮龄人士应该积极追逐自己未完成的理想，谱写人生新篇章。

政府推出“新加坡携手前进”短片集，呈现四部短片，描述在不同人生阶段的新加坡人如何追求梦想。

李资政星期天（7月28日）发脸书贴文，分享其中一部名为“Comeback Queens”（复出女王）的短片，指出步入壮龄者追逐梦想并不迟。这部短片描述一名兼顾家庭和工作的中年妇女重拾足球爱好的故事。

政府在今年的财政预算案中宣布总值82亿元的共同前进配套（Majulah Package）的详情。这个由时任总理李显龙在去年国庆群众大会上宣布的配套，将惠及160万名新加坡人。

李资政在贴文中以打趣的口吻写道，他在去年国庆群众大会上宣布为“壮龄人士”（Young Seniors）推出共同前进配套时，有些50初岁的人对自己被认为是“seniors”（年长人士）感到惊讶。

李资政说，这个年龄层的人仍兼顾照顾家中老小的责任，但他们也有自己热爱的事想要做，以及拥有自年轻时就怀抱的梦想。他指出，最新的Comeback Queens的短片就展示了壮龄人士的韧性和毅力，显示一个即使年龄较大，仍可以为自己开拓新路径的例子。

“共同前进配套会给予壮龄人士支持，让他们更安心地步入退休生活。我们将陪同你们走向黄金年华。所以，应该积极追逐你所热衷的事情，开启人生新篇章！”

共同前进配套的对象是1973年及之前出生，尤其五六十岁的新加坡人。配套鼓励壮龄国人就业，并为他们提供退休花红及保健储蓄花红，以便为退休后的生活做好准备。

上述较年长国人，平均月入介于500元和6000元之间，只要仍在工作，每年可获得高达1000元的就业储蓄花红。首笔就业储蓄花红将于2025年3月存入公积金退休户头。

此外，公积金基本存款不足的年长国人，今年底可获1000元或1500元的一次性退休储蓄花红。在1973年或之前出生的国人，也会在今年底获一次性保健储蓄花红，款额为750元或1500元，视年龄和住家的房屋年值而定。

观看“新加坡携手前进”短片集，可上网：http://go.gov.sg/tgtforbettershortfilms。