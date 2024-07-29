公寓外提醒PMD骑士减速 女会计遭数人围殴

女会计提醒个人代步工具骑士减速慢行，岂料却遭对方五人围殴，导致她身体多处受伤，需用轮椅代步。

这起事件发生于星期六（7月27日）下午4时05分左右，地点是三巴旺弯Skypark Residences公寓外。

胡姓女会计（46岁）告诉《联合早报》，居民狗主群里早已有人不断提醒个人代步工具（PMD）在公寓门口行驶过快可能对宠物和行人造成危险，但没想到就被自己碰上了。

她说，事发时她如常遛狗，打开公寓侧门时还先探头确定人行道上是否有个人代步工具驶过，结果真的看到一辆个人代步工具向她急速驶来，于是高声提醒对方放慢车速。

不料，个人代步工具骑士向她怒吼，停下后开始脱鞋，然后攻击她。不久后，又来了两辆个人代步工具，一共五人围殴她。

几人扬长而去后，胡姓女会计立即报警，并提供了对面工地工人拍的事发视频。

据视频和照片显示，三辆个人代步工具共载有至少五名成人，其中一辆还有一名儿童，其中一名女子则抱着一名幼童。

胡姓女会计在几人准备离开时才能拿起手机拍下他们的背影。（受访者提供）

胡姓女会计全身多处擦伤，医生建议她暂时以轮椅代步。（受访者提供）

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时证实接到通报，一名46岁女子受轻伤但婉拒送院。年龄介于36岁至41岁的四人因涉及蓄意伤人和蓄意骚扰被调查。调查工作还在进行中。

《联合早报》今年3月也曾报道，芬薇巷有一名妇女无故被数名个人代步工具骑士袭击受伤。