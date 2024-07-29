【奥运会】先衰后盛 骆建佑二战奥运旗开得胜

在混双夫妻档许永凯／陈薇涵已打了两场比赛，头号女单杨佳敏也打了一场比赛的情况下，新加坡羽毛球头号男单骆建佑终于在巴黎时间星期天（7月28日）晚上于拉夏贝尔门体育馆（La Chapelle Arena）登场。

这座体育场对骆建佑来说并不陌生，因为他今年3月才刚在这里参加了法国羽毛球公开赛（超级750赛）。

然而，世界排名第13的骆建佑本仗对垒世界排名比自己低50位的捷克选手扬·劳达（Jan Louda），一开始却显得无所适从，打得毫无节奏，频频犯下失误，开场阶段基本上都处于追分状态。直到追至13平后才一鼓作气，连得八分，以21比13拿下首局。

第二局依旧是捷克选手先得两分，骆建佑后来居上。尽管还是一度被对手追平比分，但骆建佑此局已明显控制比赛节奏，最终以21比10结束比赛。

针对开局慢热，骆建佑在受访时说：“我们从未交过手，所以一定需要一些时间适应。今天的风向也和我们之前训练时不一样，所以也需要适应。”

骆建佑将在星期三（31日）的第二场小组赛对垒萨尔瓦多的坎朱拉（Canjura，世界第50）。倘若再胜，将提前一轮锁定16强席位。

许永凯／陈薇涵将在星期一（29日）上午的最后一场小组赛对垒美国组合邱恺翔／珍妮·盖（Jennie Gai，世界第30）。两队此前都遭遇了两连败，都已确定出局，这场较量对两队来说，主要是一场面子之战。

此前已旗开得胜的杨佳敏则将在星期二（30日）晚与世界排名第96的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune）交手，预计能再胜一场，晋级次圈。