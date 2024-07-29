油污清理取得进展 东海岸公园G区沙滩重新开放

东海岸公园的油污清理工作持续取得进展，继B区和E区后，G区沙滩星期一（7月29日）对外开放。

国家环境局在脸书发文说，公众可从星期一开始，在东海岸公园的G区水域，也就是全国帆船中心（National Sailing Centre）附近区域，恢复进行划皮艇等不直接接触海水的活动。

环境局提醒，虽然海滩是安全的，但仍不建议公众在重新开放的海边水域游泳，或进行尾波冲浪（wakeboarding）、立式划桨等直接接触海水的水上运动。

环境局说，将持续监测海水水质，当水质恢复正常且稳定后，才全面恢复水上活动。

上星期一（22日），东海岸公园的B区和E区海滩已重新对外开放，但不建议公众进行直接接触海水的活动。目前，东海岸公园仍有四个区域的沙滩关闭，即C区、D区、F区和H区。

今年6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。