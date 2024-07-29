新加坡股市星期一早盘升0.73%

亚洲股市受到美国股市的带动，新加坡海峡时报指数在星期一（7月29日）早盘上升25.10点或0.73%，报3451.57点。

亚洲股市一片欢腾，截至中午，香港、上海、东京、首尔和悉尼分别上升1.82%、0.04%、2.34%、1.24%和0.83%。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）接受《联合早报》访问时说，全球多个主要股市上个星期收涨，带动本地股市上扬。尽管市场仍对中国经济感到担忧，但美国第二季经济增长良好，而且通货膨胀情况出现放缓迹象，符合市场预期。

不过她提醒投资者，接下来公布业绩的美国大型科技股可能会引发股市动荡。“若华尔街的权重股和科技股被抛售，很可能会抑制股市涨势。”

新加坡上市公司也将陆续发布最新业绩，萨赫德瓦认为，这是了解本地公司抵抗高借贷成本压力的机会。由于美国政局不稳定，可能会在亚洲股市引发避险情绪，造成股市波动。

新加坡股市早盘全场交易量为6亿4157万股，总交易额4亿9758万元；上升股284只，下跌股201只。

在海指成份股当中，海庭（Seatrium）的涨幅最大，达到9.33%，报1.64元。丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和扬子江船业（Yangzijiang）分别上升2.2%和1.92%，报2.32元和2.65元。

下跌股只有吉宝企业（Keppel）、香港置地（HongKong Land）和怡和控股（JMH），分别滑落0.46%、0.3%和0.11%，报6.55元、3.35美元（约4.49新元）和36.31美元。



