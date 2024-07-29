OBU添新功能 提醒驾驶者隧道高度限制

商用车今后接近快速公路隧道时，驾驶者将通过智能行车器的触屏显示器接到通知，提醒他们隧道的高度限制。

陆路交通管理局星期一（7月29日）在脸书发文说，这些隧道包括：中央快速公路（CTE）、加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）、滨海快速公路（MCE）、福康宁隧道、圣淘沙通路隧道和兀士维隧道（Woodsville Tunnel）。

陆交局提到，当局会继续探讨为智能行车器（On-Board Unit，简称OBU）增添新功能，为驾驶者带来更多利益。

本地未来将启用新一代的无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0），陆交局自2023年8月开始为车辆更换车内阅卡器（IU），安装具备更多功能的OBU。

陆交局之后也根据驾驶者反馈，优化OBU的触屏显示器功能。例如，从4月19日起，驾驶者只需点击一下触屏显示器的一个按键，就可暂停CEPAS卡的停车付费功能，不用从处理器取出储值卡就能使用免费停车券。

从6月12日起，驾驶者也可通过触屏显示器，掌握前往特定地区的所需时间、中央商业区主要大楼的停车位数量，以及重大活动的封路信息。

从7月15日起，触屏显示器除了提醒驾驶者附近有固定车速摄像机，也会在他们接近警方的流动激光测速摄像机和闯红灯摄像机时，发出通知。OBU也会提醒驾驶者所行驶路段的车速限制。