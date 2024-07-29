芽笼公寓凌晨失火 两人爬窗外贴墙呼救

芽笼公寓一单位星期一凌晨失火，屋中两人情急之下爬到窗外紧贴墙身呼救。消防人员从单位中救出三人，一名消防员在灭火的过程中被掉落的假天花板砸中受轻伤送院治疗。

这起火患发生在星期一（7月29日）凌晨3时30分，地点是芽笼20巷37号的Sunflower Regency公寓。

新加坡民防部队在脸书贴文说，消防员抵达现场时，发现五楼的一个单位火势凶猛，有两个人站在单位外的窗台上大声呼救，情势危急。

脸书上的照片显示，有两人站在单位外窄小的窗台上，身体紧贴墙壁，紧张等待消防员出动云梯将他们救下。

消防员进入火场后，在卧室发现另一人，并将他安全救出。

火患的源头在客厅，失火后屋中的家具被烧得焦黑。消防员用一支水枪将客厅火势扑灭，屋中其他地方也受损严重。

被救出的三人中，两人被送往陈笃生医院，另一人则被送往新加坡中央医院。

在救援过程中，一名消防员被掉落的假天花板砸中颈部和肩部，受了轻伤。经医护人员评估后，也被送往陈笃生医院。

失火单位窗户受损严重，框架融化脱落，相信火势吞没了整个单位。左右单位并没有明显影响，楼上单位却受池鱼之殃，外墙被烧得一片焦黑。（受访者提供、吴伟国摄）

附近一名店主巫马（44岁）受访时说，事发时火势一发不可收拾，受困在窗外的两人更是命悬一线，情况非常危急。

巫马告诉《新明日报》记者，他的店面24小时营业，凌晨3时许事发时刚好目睹了惊险过程。“当时店外传来一阵声响，随后还听到断断续续的求救声。”

他立即跑出去查看情况，外面空无一人，直到循着声音抬头观望时，才惊见对面公寓的单位正起火狂烧。“火势非常猛烈，受困在窗外的一人口中不断高声求救，感觉随时会掉下来。”

根据照片显示，受困在窗外的一人双脚站在不足一尺的墙沿，双手紧紧抓着窗户框架，屋内是熊熊燃烧的大火，情况非常危急。

见状后，巫马立即拨电报警和通知民防部队，当局人员随后迅速赶到现场。民防人员抵达后迅速架起云梯，将受困在窗外的两人救下，受困在单位内的另一人同样获救。

巫马称，三人皆被送往医院，两人因吊在窗外20分钟，双手十分酸痛，受困在客厅的一人则吸入不少浓烟。

根据现场观察，失火单位窗户受损严重，框架融化脱落，相信火势吞没了整个单位。此外，左右单位并没有明显影响，楼上单位却受池鱼之殃，外墙被烧得一片焦黑。

民防部队受询时证实，民防部队在凌晨3时30分接获通报，出动了加冷消防局、巴耶利峇消防局以及中央消防局的消防员。

火患的起因还在调查中。