多美歌地铁站下周二紧急应变演习 乘客或需接受安全检查

多美歌地铁站将在下星期二（8月6日）举行紧急应变演习，届时乘客进站可能需要接受安全检查。

陆路交通管理局星期一（7月29日）在脸书发文说，将于8月6日在多美歌地铁站，开展代号“站岗”（Station Guard）的紧急应变演习。

陆交局说，演习期间，乘客可能被要求接受安全检查，包括通过金属探测仪和将随身物品放入X光仪器中扫描。

陆交局提醒，乘客应预留额外的出行时间，并避免携带可能需要更长时间才能通过安检的大件物品。

陆交局也说，当局定期举行这类紧急应变演习，是为了确保在公共交通节点发生紧急情况时，每个人都能保持警惕并做好准备，并帮助乘客熟悉该如何应对这类情况。

代号“站岗”的紧急应变演习2018年起定期举行，是全国保家安民计划（SGSecure）的一部分，旨在加强公共场所的保安，以及加强社区应对安全威胁，尤其是恐怖袭击的能力。上一次演习于去年11月在兀兰地铁站进行。