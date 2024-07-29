防空壕改建成佣人房引热议

防空壕改建成佣人房，放床还换门，视频上网引热议。

一名网民上周在社交平台Reddit上发布了一则住宅防空壕改建成佣人房的视频，引起公众一片热议。

这段由本地一名定制复式床的商家所上载的视频显示，一个防空壕内放置一张复式床，据称佣人单人床在第二层。床边放着架子，防空壕内仍留出部分空间。

另外，床铺上方有通风口，而防空壕原有的门已被拆除，换成透气的百叶门。

据视频描述，该防空壕被改建成公寓单位的佣人房，并提问“是否适合生活”。

该视频迅速引起网民热议，有不少网民纷纷指责屋主，指防空壕“没有窗户，没有通风口，没有手机信号”，并不适合生存，也有人说请房主自己住在里面三个月试试。

记者联系上述的复式床定制商，该商家受访时透露，复式床、书架与推拉门的总价约2900元。他说，不少屋主在装修屋子前也让装修公司把防空壕改为佣人房，只是通风效果较差，该名屋主则花钱定制了更通风的装修。

定制商认为雇主愿意花更多钱为佣人创造更好的生活环境是件好事。

经纪：防空壕禁出租 “防爆门”不能弃

受访房屋经纪指出，防空壕不得出租，防爆门也不能弃。

入行超过10年的房屋经纪萧文俞（48岁）受访时告诉记者，不少人会将家里的防空壕作为佣人房使用，这没什么问题。

“但需注意的是，屋主不能将其作为房间出租。”

他也指出，屋主若拆除防空壕原有的门，必须在出售屋子时装回，不得用其他的门替代。

“防空壕的门有防爆功能，是特制的，因此必须保留。”

另一名房屋经纪理查德（62岁）则直言，曾见过不少私宅、豪宅、组屋都使用防空壕作为佣人房。他认为这相比一些让佣人睡在厨房床垫上的雇主，算较为人性化。

“这么做并不违法，但如果民防部队前来检查，会建议把门装回去。”