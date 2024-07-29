GetGo和Charge+合作 拓展公寓共享电动车服务

共享汽车业者GetGo和充电桩业者Charge+合作，最迟于2025年为100个共管公寓提供共享电动车和电动车充电服务。

双方星期一（7月29日）发文告说，合作计划将为共管公寓管理层提供更大动力去安装充电桩。所安装的充电桩不仅能服务公寓内的电动车车主，也有助居民更便利地预订共享电动车。

计划下，每个公寓会停放至少一辆GetGo共享电动车，而Charge+的目标是在100个公寓项目安装约600个充电桩。目前，UE Square Residences已纳入计划。

到今年第四季，GetGo计划推出新功能，让参与计划的公寓开发商提供指定公寓专用的共享电动车。换言之，这些专用共享车只限居住指定公寓的GetGo用户使用，也只能在公寓取车还车。

Charge+首席执行官吴自强说，公司是公寓市场中最大的充电桩业者。公司已在近200个公寓中，安装了约1000个充电桩，预计在本地公寓的充电桩当中占约半数。

他指出，公司很高兴能和GetGo合作，将共享电动车服务拓展到公寓内。这项计划将推动公寓支持电动车充电设施，对公寓的电动车车主有利的同时，也能为其他居民带来便利。

GetGo目前有超过3000辆车分布全岛超过1700个地点。公司总裁兼联合创办人卓庭丰说，随着本地交通环境的演变，市场对共享电动车服务的需求也有所增加。公司期待和Charge+合作，为公寓居民提供方便和可持续的交通选项。