车主可从OneMotoring免费获取长达三年车辆交易记录

车主今后只要登录陆路交通管理局OneMotoring网站，输入个人政府电子密码Singpass资料，就可免费索取长达三年前的电子版车辆交易记录。

以往，驾驶者只能上网获取最多一年前的交易记录，若需要更早以前的资料，则须向陆交局提出申请，并支付一笔19.62元（含消费税）的行政费。

陆交局星期一（7月29日）发脸书贴文宣布上述消息时说，这个调整将让车主更容易取得过去的车辆相关交易记录，以便申请或注销马来西亚车辆入境准证和更新路税等程序。

车主如今可从系统查找到的最早记录将限制在2022年1月1日。

截至去年底，约98%的陆交局车辆相关交易可通过OneMotoring网站完成，每个交易的处理时间缩短约10分钟。