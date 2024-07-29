两男涉爬冷气窗台破门行窃 偷逾11万元现金和物品

涉嫌爬过冷气窗台，进入住宅单位破门行窃，并偷走超过11万元的现金和名牌包等物品，两名男子落网后将在星期二（7月30日）被控上法庭。另外，一名男子因涉嫌窝藏其中一人，正接受新加坡警察部队调查。

新加坡警察部队星期一（29日）发文告说，当局上星期天（28日）凌晨4时40分接到报案指客纳街（Club Street）一个住宅单位遭破门行窃。被盗走的物品包括约5万元现金、五个总价值约6万7300元的名牌包和两支名表，以及一些珠宝首饰。

中央警署警员展开调查后，同天确认涉案的31岁和32岁男子的身份，并逮捕他们。警方也从两人身上搜出两支名表、五个名牌包和约4万1400元现金。初步调查显示，两名男子涉嫌爬过冷气窗台进入屋内，并在犯案时戴上帽子和口罩，企图掩饰身份，但最终难逃法眼。

与此同时，警方也在上星期天逮捕一名涉嫌窝藏其中一名嫌犯的30岁男子。警方正在调查这名男子。

警方指出，31岁和32岁男子将在星期二被控上法庭。共谋破门行窃若罪成，可被判坐牢最高10年和罚款。

警方提醒公众，窝藏罪犯是严重的罪行。若罪成，违法者将面临上游犯罪行为（predicate offence）最长刑罚的四分之一，或面临罚款，或两者兼施。

警方也建议屋主采取不同的预防罪案措施，包括确保所有门窗都锁好、切勿在住所内放置大量现金或贵重物品，以及安装闭路电视等。