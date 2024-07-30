投资者静待一系列美国科技巨头公司的业绩、美国联邦储备局的利率决策，以及美国劳动力数据，美国星期一（7月29日）隔夜股市涨跌不一。纳斯达克指数和标普500指数分别上涨0.07%和0.08%，道琼斯工业指数则下跌0.12%。

新加坡海峡时报指数星期一上扬17.71点或0.52%，闭市报3444.18点。

亚太股市星期二（30日）开盘时下跌，悉尼领跌0.98％，东京和首尔分别跌0.77％和0.59％。

以下是星期二可关注的股票：

1. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）开市前发布截至6月底的上半年业绩显示，每单位派息同比下跌3.4％至2.80分，派息日为9月13日。可派发收入同比减少1.9％至1亿零690万元，主要是受借贷成本升高影响；这包括500万元的“周年纪念派息”（Anniversary Distribution）。

上半年净房地产收入同比增7.7％至9680万元，这主要得益于强劲的营运表现，以及澳大利亚悉尼蓝街（Blue Street）2号和新收购的澳大利亚悉尼乔治街（George Street）255号带来的贡献。截至6月底，信托资产组合的承诺租用率为97％，加权平均租赁期（WALE）为4.6年，总杠杆率为41.3％。

2. 城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）开市前发布截至6月底的2024上半财年业绩显示，每合订证券单位派息（DPS）为2.51分，与去年同期持平，派息日为8月30日。信托的半年净房地产收入同比增长5.9％至6650万元，总营收增长6.8％至1亿2734万元。

上半财年几乎所有市场取得净房地产收入改善，除了英国持平，以及新西兰的同比减少。信托指出，尽管多数市场在后疫情时代积压需求有所减弱，但几乎所有资产组合市场的客房平均收入（RevPAR）取得增长。

3. 凯德中国信托（CapitaLand China Trust）开市前发布截至6月底的上半年业绩显示，每单位派息同比减少19.5％至3.01分，派息日为9月25日。净房地产收入为6亿3132万元人民币，同比减少4.9％，这主要是因为物流园和商业园组合的贡献较低，但被信托更强劲的零售组合表现所抵消。

4. 远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）开市前发布截至6月底的上半财年业绩显示，每合订证券单位派息同比增加2.1％至1.96分，派息日为9月5日；可派发收入同比减少9.3％至3393万元。信托总营收同比增加3.4％至5380万元，主要受酒店和服务式公寓自主租约（master lease）租金增加，以及零售和办公空间营收增加推动。

5. 昇菘集团（Sheng Siong）闭市后发布截至6月底的上半年业绩显示，净利同比增加7％至6991万元，每股盈利（EPS）增加6.9%至4.65分。董事会建议派发每股3.2分的中期股息，派息日为8月30日。上半年营收同比增加3.4%至7亿1420万元，这主要是因为今年农历新年落在2月份，因此有更长的销售期间。