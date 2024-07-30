水泥车天桥下起火 文礼企业路一度关闭

一辆水泥预拌车引擎着火，在文礼一处天桥底下燃起熊熊烈火并伴随着爆炸声。消防车数分钟赶到扑灭火势，没有传出人员伤亡，相关路段也一度关闭。

这起火患发生在星期二（7月30日）早上8时左右，地点是文礼一带的企业路 （Corporation Road），在文礼坊第209座组屋旁的行人天桥下。

《联合早报》记者早上9时抵达现场时，火势已经扑灭。水泥预拌车的车头严重烧毁，部分零件还冒着热气，至少五名消防员正在进行善后工作，试图打开车门查探。水泥预拌车上方的行人天桥被明显熏黑。

记者星期二（7月30日）早上9时抵达现场，水泥预拌车的火势已被扑灭，消防员正在进行善后工作。（邬福梁摄）

驾驶员及时逃生 才避免伤亡

陈姓退休人士（73岁）受访时说，事发时他正在吃早餐，突然听到不远处接连传出两声巨响，于是赶忙从住家窗户望去，发现黑烟四起。“我以为是垃圾槽着火，怎料是一辆水泥预拌车在天桥底下燃烧。还好消防车很快就来了，数分钟内控制了火势，没有蔓延至上方的天桥，否则后果不堪设想。”

另一名陈姓公众（63岁，自雇人士）说，他一早闻到刺鼻的烧焦味。出事的水泥预拌车应该是在去往附近工地的路上，引擎突然起火。也有居民说，水泥预拌车的驾驶员当时及时逃生，才避免了伤亡的发生。

截至早上10时，事发路段的两条车道仍在封锁中，不少车辆只能改道绕路。执法人员在场指挥交通，放置交通锥警示驾驶人士。

新加坡民防部队答复《联合早报》时证实接获相关通报。火患涉及一辆罗厘的引擎部分，消防员使用一支水枪扑灭了火势。

没有人在火患中伤亡，起火原因正在调查中。