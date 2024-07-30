本地推出新网站 方便公众查询医疗临床试验信息

新加坡临床研究所推出新网站，方便病人、看护者和研究人员等，查询本地医疗临床试验的相关信息。

副总理王瑞杰星期二（7月30日）出席2024年新加坡临床研究所临床试验研讨会时，正式启动新加坡临床试验网站“ClinicalTrials.SG”。

网站由新加坡临床研究所（Singapore Clinical Research Institute，简称SCRI）牵头，以简单易懂的方式，让公众了解各种关于临床试验的信息。例如，网站介绍临床试验的过程，以及参与临床试验的利弊等。

病人和看护者也可通过网站，查询正在本地进行的临床试验，包括每个试验所需的志愿者条件。

同时，网站也希望满足研究人员的不同需求，进而推动本地临床研究发展。

王瑞杰致辞时说，本地目前的临床试验信息，主要面向专业的研究人员，而新网站能让病人和看护者了解临床试验，使他们更好地认识自己在推动医药科学发展方面的重要作用，从而惠及未来的患者。

新加坡临床研究与创新联盟首席执行官孙光伟兼职副教授说：“临床试验对新疗法的发展起着重要作用。因此，我们希望通过让临床试验信息更易于获取和理解，提高公众对临床试验的认识，并加强临床研究专业人员的合作。”

对于临床研究专业人员而言，新网站不仅能连接临床研究人员、学术机构和行业合作伙伴，增强合作，还提供有关新加坡现有研究补助金和针对临床研究专业人员的培训机会等信息。