上财年通报201起政府数据泄露事件 逾八成不严重

我国2023财年一共通报了201起政府数据泄露事件，比前一年增加了19起。这是因为有更多政府服务数码化，数据使用量有所增加。不过超过八成的事件并不严重，公共领域过去四年也没有发生过严重的数据泄露事件。

数码发展及新闻部星期二（7月30日）就2023财年期间如何保护公民数据发布了第五份进度报告时指出，公共机构数据安全检讨委员会于2019年提出的所有24项建议，至今已全部实施。

报告指出，2023年4月1日至2024年3月31日期间，政府数据泄露事件增加，是因为有更多政府服务数码化，以方便国人和企业，数据使用量因此上升。此外，公务员的意识有所加强，导致当局接到的通报也增加。

上财年共通报201起政府数据泄露事件，比2022财年的182起多；2020和2021财年则分别有108和178起。

绝大多数事件的严重程度较低，当中有172起（86％）的严重程度属于低级别，多于2022财年的136起；中等级别的事故则从2022财年的46起减少到29起。我国也连续四年没有发生严重程度属于高级别及以上的事件。

文告说，这是因为政府陆续实施了数据安全流程和技术措施，例如加强数据共享的隐私技术、自动删除闲置账户以免被盗用，增强数据丢失防护工具、让员工进行数据事故迅速响应演习等。