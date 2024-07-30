亚太股市星期二早盘走低 海指逆势微升

投资者密切关注本周一系列央行决策、关键经济数据，以及科技巨头公司的财报，亚太股市在星期二（7月30日）早盘的交易中走低。截至中午，新加坡海峡时报指数微升4.30点或0.12％，报3448.48点。

海指成份股方面，涨幅最显著的是丰益国际（Wilmar）和泰国酿酒（ThaiBev），分别起1.61％和0.98％，报3.16元和0.515元。

跌幅最显著的包括扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和凯德投资（CapitaLand Investment），分别下跌1.14％和0.73％，报2.61元和2.72元。

截至早上11时55分，亚太股市普遍下跌，香港领跌1.35％，首尔和台湾分别跌1.09％和1.07％，深圳、上海、悉尼和东京的跌幅介于0.52％至0.74％。

市场预计，美国联邦储备局将在星期三（31日）宣布维持现有货币政策，但会议之后的声明将备受关注，以确认9月份是否开始降息。

Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富顾问及市场策略师诺尔特（Paul Nolte）说，美联储和科技巨头公司财报是本周的焦点，利率的未来走向预计更明朗，科技巨头的业绩则可以证明投资者对高增长率的预期是否合理。

瑞银全球财富管理公司（UBS Global Wealth Management）美国股票主管戴维·莱夫科维茨（David Lefkowitz）说，近期市场回调最糟糕的阶段是否已结束几乎无法判断，但他继续认为，由于经济增长坚挺、通胀下跌、美联储预计降息，以及对人工智能领域的支出，股票市场展望仍有利。