向三名乘客下手 德士叔偷走三劳力士表

欠钱德士叔开车载到醉汉，把他戴着的4万5000元名表偷走，一个月后又向在车上睡着的乘客下手，偷走他价值6万7288元的劳力士表，数个月后再偷一乘客8万8000元的名表。

被告是48岁的本地男子迈克尔·拉杰，他面对六项偷窃以及一项失信的控状，控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他星期二（7月30日）早上认罪后，被判坐牢17个月。

被告分别是在2022年9月和10月，以及今年6月15日干案。根据案情，被告案发时是一名德士司机。

2022年9月2日清晨5时10分左右，被告在豪杰大厦载到一名男子。这名乘客当时喝得很醉，上车不久后睡着。

5时25分，被告抵达乘客的住家时，到后座尝试叫醒他，但乘客太醉了，一时没反应。

被告这时发现乘客手上戴着一支劳力士表，该表价值4万5000元。他把手表取下后放进自己口袋，再次尝试叫醒乘客。乘客醒来后下车，一直到中午12时，乘客才发现手表不见，于是报警。

同年10月28日清晨5时50分左右，被告在乌节路一带接到另一名刚从夜店出来的男乘客。该乘客上了车就倒头大睡。

被告到乘客家后叫不醒对方，之后发现他手上的劳力士表，于是在他醒来前又偷走手表。该表价值6万7288元。

今年6月15日早上5时左右，被告又载到一名戴着名表然后在车上倒头大睡的乘客，他趁对方醒来前，偷走价值8万8000元的劳力士表。

案情显示，被告当时欠钱，才会起贪念。被告事后在社交平台Telegram上把表卖掉。

根据早前报道，其中一名买家是27岁的何伟杰，他被控不诚实接收赃物后，本月初已被判坐牢18周。（人名译音）