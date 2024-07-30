帮疗养院病患提款 护士盗提逾2万元

75岁年迈病患无法自理，托疗养院护士帮忙他用提款卡取生活费吃饭，岂料护士看到病患账户余额后生歹念，一个多月内盗用账户里的2万8700元去买苹果产品、性玩具和游戏机。

被告是30岁的尤斯里，他面对两项包括失信和抵触滥用电脑法令的控状。他承认其中一项，星期二（7月30日）早上被判坐牢七个月。

案情揭露，被告在案发期间于一家疗养院担任护士，直至2022年7月10日为止。他的工作职责包括陪伴患者外出复诊。

时年75岁的受害者是当时的疗养院住户。由于他行动不便，需坐轮椅，也需要他人协助满足日常所需，包括擦拭身体和更换尿布。被告是负责照顾受害者的护士。

2022年6月6日，被告陪同受害者外出复诊。受害者请被告帮忙从他的银行账户提取180元，以便购买食物。受害者将钱包交给被告，并把提款卡密码告诉被告。

被告用提款卡输入密码后，发现受害者的银行账户余额有3万9953元8角5分，因此生出歹念。

被告按受害者的要求，提取180元现金后，将现金和提款卡放回受害者的钱包，并拿着对方的钱包，直到两人返回疗养院。其间，被告趁受害者不注意，偷拿了提款卡，占为己有。

2022年6月8日至7月15日之间，被告43次盗用了受害者的提款卡和密码，当中包括10次进行提款取走共1万5880元、27次使用提款卡进行总值6499元2角1分的消费等。

被告从受害者银行账户中总共盗用了2万8714元9角9分，他用这些钱购买了性玩具、游戏机、苹果iPad Pro、苹果手表、苹果手机等。被告随后因丢失提款卡，在7月15日之后停止使用该卡消费。